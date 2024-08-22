Поиск

Средства юрлиц в банках в июле выросли на 1,6%, физлиц – на 1,1%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в банках в июле выросли на 1,6% (836 млрд рублей) после сокращения на 0,5% (251 млрд рублей) в июне и на 2,2% (1,3 трлн рублей) в мае. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Рублевые средства на счетах компаний в июле выросли на 462 млрд рублей (1,1%), приток валютных составил 374 млрд в рублевом эквиваленте, или 3,7%, главным образом у компаний-экспортеров.

Объем средств юрлиц в банках на 1 августа 2024 года составил 54,8 трлн рублей.

Средства населения продолжили увеличиваться, но рост несколько замедлился – на 1,1% (600 млрд рублей) по сравнению с ростом на 1,7%, или на 800 млрд рублей в июне и на 2,6% (1,3 трлн рублей) в мае. ЦБ связывает это с высокими отпускными расходами. Объем средств населения в банках достиг 50,4 трлн рублей.

Росли только рублевые остатки (+586 млрд рублей, +1,3%), а средства в валюте сократились (-24 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -0,7%).

Рублевые средства выросли как на текущих счетах (+264 млрд руб., + 1,7%), так и на срочных вкладах (+322 млрд руб., +1%). По оценкам ЦБ, около 300 млрд рублей по-прежнему приходится на месячную доходность по вкладам.

С начала года прирост средств физлиц составил 5,3 трлн рублей (+11,8%), что в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (+2,3 трлн рублей, +6,2%).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Прибыль банков РФ в июле за вычетом дивидендов от "дочек" достигла 306 млрд руб.

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });