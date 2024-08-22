Средства юрлиц в банках в июле выросли на 1,6%, физлиц – на 1,1%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в банках в июле выросли на 1,6% (836 млрд рублей) после сокращения на 0,5% (251 млрд рублей) в июне и на 2,2% (1,3 трлн рублей) в мае. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Рублевые средства на счетах компаний в июле выросли на 462 млрд рублей (1,1%), приток валютных составил 374 млрд в рублевом эквиваленте, или 3,7%, главным образом у компаний-экспортеров.

Объем средств юрлиц в банках на 1 августа 2024 года составил 54,8 трлн рублей.

Средства населения продолжили увеличиваться, но рост несколько замедлился – на 1,1% (600 млрд рублей) по сравнению с ростом на 1,7%, или на 800 млрд рублей в июне и на 2,6% (1,3 трлн рублей) в мае. ЦБ связывает это с высокими отпускными расходами. Объем средств населения в банках достиг 50,4 трлн рублей.

Росли только рублевые остатки (+586 млрд рублей, +1,3%), а средства в валюте сократились (-24 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -0,7%).

Рублевые средства выросли как на текущих счетах (+264 млрд руб., + 1,7%), так и на срочных вкладах (+322 млрд руб., +1%). По оценкам ЦБ, около 300 млрд рублей по-прежнему приходится на месячную доходность по вкладам.

С начала года прирост средств физлиц составил 5,3 трлн рублей (+11,8%), что в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (+2,3 трлн рублей, +6,2%).