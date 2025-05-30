Выручка "Роснано" по РСБУ в I кв. сократилась в 17 раз - до 327,9 млн рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Выручка АО "Роснано" в I квартале по РСБУ составила 327,9 млн рублей, что в 17,3 раза меньше, чем за тот же период 2024 года, говорится в отчётности компании.

Как пояснили "Интерфаксу" в "Роснано", такая динамика обусловлена тем, что компания завершила выход из активов и перешла к развитию сохранившихся активов.

В январе-марте компания получила убыток от продаж в размере 31,7 млн рублей против прибыли в размере 430,5 млн рублей за аналогичный период 2024 года.

Чистая прибыль составила 28,2 млн рублей против убытка в размере 1,5 млрд рублей в I квартале 2024 года.

"Компания находится на этапе групповой консолидации, направленной на вывод продуктов и производств в индустриальный цикл, развития современных форм владения и управления, повышения эффективности конверсии результатов интеллектуальной деятельности в продукты и технологии. "Роснано" переходит к новой фазе стратегического развития с опорой на сформированные ресурсы и научное наследие советского и российского периода", - комментирует компания результаты I квартала в своем Telegram-канале.