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Производитель электромобилей XPeng сократил квартальный убыток при росте выручки на 60%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайская XPeng, один из крупнейших производителей электромобилей страны, зафиксировала падение чистого убытка и скачок выручки во втором квартале.

В апреле-июне 2024 года чистый убыток компании составил 1,28 млрд юаней ($179,4 млн) против 2,8 млрд юаней годом ранее.

Скорректированный убыток составил 1,22 млрд юаней против 2,67 млрд юаней годом ранее.

Выручка автопроизводителя подскочила на 60,2% - до 8,11 млрд юаней.

Эксперты, опрошенные FactSet, ожидали чистый убыток на уровне 1,64 млрд юаней, скорректированный - 1,48 млрд юаней, выручку - 8,12 млрд юаней.

XPeng в апреле-июне поставила 30 207 электромобилей против 23 205 годом ранее. В июле поставки составили 11 145 единиц.

В третьем квартале XPeng ожидает выручку в диапазоне 9,1-9,8 млрд юаней при продажах в районе 41-45 тысяч машин.

XPeng Китай
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