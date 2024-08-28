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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Группа ЛСР в I полугодии увеличила выручку по МСФО на 14%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в январе-июне 2024 года увеличило выручку по МСФО на 13,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 85,147 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

При этом чистая прибыль составила 4,426 млрд рублей (рост в 2,6 раза), скорректированный показатель EBITDA - 20,294 млрд рублей (рост на 3,3%).

Валовая прибыль компании увеличилась на 15,1% - до 32,690 млрд рублей, операционная прибыль - на 37,9%, до 17,697 млрд рублей.

Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

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Группа ЛСР
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