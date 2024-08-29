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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

АФК "Система" во II квартале нарастила выручку на 24,3%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО АФК "Система" во II квартале 2024 года составила 302,1 млрд рублей, что на 24,3% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила корпорация.

Скорректированная OIBDA показала рост на 26,8% - до 91,8 млрд рублей.

Корпорация отмечает вклад в показатели всех ключевых портфельных компаний - в сегментах телекома, девелопмента, лесопромышленности, медицины, гостиниц, фармацевтики и агропрома.

Квартальная чистая прибыль АФК составила 2,9 млрд рублей. По итогам II квартала 2023 года корпорация отчитывалась о чистой прибыли в 2,1 млрд рублей.

CAPEX корпорации составил 43,4 млрд рублей.

Чистые финансовые обязательства корпцентра "Системы" составили 256,5 млрд рублей - показатель сократился на 4,5% по сравнению с 31 марта 2024 года.

АФК "Система"
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