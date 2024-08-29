Девелопер "ПИК" в I полугодии снизил скорректированную EBITDA на 2%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Девелопер "ПИК" в I полугодии 2024 года получил 74,7 млрд рублей EBITDA и 58,5 млрд рублей скорректированной EBITDA, сообщила компания в отчете по МСФО.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года EBITDA выросла на 35%, тогда как скорректированная EBITDA снизилась на 2%.

Выручка осталась примерно на уровне прошлого года - 264,8 млрд рублей. Поступления от продаж недвижимости с учетом поступлений на счета эскроу составили 193,7 млрд рублей.

Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров, выросла в полтора раза, до 40,7 млрд рублей.