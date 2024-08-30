ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 21 октября предварительное заседание по иску ООО "Группа компаний "Русагро"" к Виталию Юсуфову.

Как сообщается в картотеке суда, предмет иска - взыскание убытков. В качестве третьего лица по делу привлечено АО "БиоТехнологии" - дочерняя структура "Русагро".

По данным картотеки, "Русагро" требует от Юсуфова более 91 млн рублей. Другие подробности не приводятся.

В ГК "Русагро" судебные разбирательства не комментируют.

В сфере АПК Юсуфов, сын бывшего министра энергетики (2001-2004 годы) Игоря Юсуфова, известен как соинвестор фермерской платформы "Ешь деревенское". Принадлежавшая ему компания "Арго" владела 2,78% платформы. С февраля 2024 года, согласно ЕГРЮЛ, владельцем "Арго" является Игорь Огарков.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины. Земельный банк группы составляет 696 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах.