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Цинковый завод на бывшей площадке челябинского "Уфалейникеля" запустят в 2025 году

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цинковый электролизный завод в Верхнем Уфалее (Челябинская область), строящийся на промышленной площадке бывшего градообразующего предприятия "Уфалейникель", начнет работать в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время идет сборка и установка оборудования. На всех основных объектах будущего производства выполнены работы по устройству фундаментов, смонтированы металлоконструкции зданий и сооружений, проведен монтаж освещения, завершается создание теплового контура. До декабря планируется выполнить работы на железнодорожной линии.

"Возрождение промышленного объекта по современным экологически чистым технологиям является главным проектом развития Уфалея (. . .) Важно, что на производстве будут использованы современные технологии гидрометаллургии, что минимизирует воздействие на окружающую среду", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Алексея Текслера, который во вторник ознакомился с ходом строительства предприятия.

Он напомнил, что более 90% сотрудников нового завода должны быть жителями города. Всего на предприятии мощностью 120 тыс. тонн металлического цинка в год планируется создать 820 рабочих мест.

Как сообщалось, "Уфалейникель" остановил производство 1 апреля 2017 года, а в августе того же года акционеры приняли решение о ликвидации компании в связи с низким уровнем цен на никель на LME, который был недостаточен для обслуживания текущих кредитных обязательств.

Арбитражный суд Челябинской области 1 ноября 2017 года признал предприятие банкротом по заявлению Рост банка за долг в размере 202,6 млн рублей. В отношении "Уфалейникеля" было введено конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось судом, в последний раз до 17 октября 2024 года.

Также сообщалось о планах ООО "Полимет Инжиниринг" (резидент ТОР в Верхнем Уфалее) ввести в эксплуатацию цинковый завод в третьем квартале 2024 года. Инвестиции в проект оценивались в 21,4 млрд рублей. Предполагается, что завод станет вторым в России по мощности производства цинка.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Полимет Инжиниринг" зарегистрировано в Верхнем Уфалее с уставным капиталом 50 млн рублей. Компания принадлежит Василию Богданову и в настоящее время находится в залоге у Сбербанка.

Уфалейникель Верхний Уфалей Челябинская область
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