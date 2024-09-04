Рейтинговые агентства заплатят $49 млн для урегулирования претензий SEC

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Шесть рейтинговых агентств, в том числе Moody's Investors Service, S&P Global Ratings и Fitch Ratings, выплатят в общей сложности более $49 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), связанных с нарушением их сотрудниками правил внутренних коммуникаций.

SEC утверждает, что сотрудники рейтинговых агентств вели рабочую переписку через личные устройства, в том числе, в мессенджере WhatsApp, не фиксируя ее. Компании обязаны сохранять и отслеживать сообщения, касающиеся бизнеса, чтобы предотвратить потенциально неправомерные действия.

"Мы неоднократно становились свидетелями того, как несоблюдение требований по ведению и сохранению записей может препятствовать выполнению компаниями своих обязательств", - сказал заместитель директора отдела правоприменения SEC Санджай Вадхва, слова которого приводятся в сообщении регулятора.

Moody's и S&P выплатят по $20 млн для урегулирования претензий SEC, Fitch - $8 млн, A.M. Best Rating Services - $1 млн. Мексиканское рейтинговое агентство HR Ratings de Mexico заплатит $250 тыс., американское Demotech - $100 тыс.

Все компании признали допущенные нарушения и обязались улучшить процедуры коммуникации, сообщило SEC.