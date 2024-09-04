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Пилотные проекты по региональному изучению недр частными компаниями стартуют в 2025 г.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды надеется, что пилотные проекты по региональному изучению недр частными компаниями стартуют в следующем году. Об этом в интервью "Интерфаксу" в рамках Восточного экономического форума сообщил глава ведомства Александр Козлов.

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Он напомнил, что с 1 сентября 2024 года частные игроки смогут заниматься региональным изучением недр: "Основная мотивация компаний - возможность выбрать из изучаемой площади (обычно это от 2,5 тыс. до 6 тыс. кв. км) несколько участков под более детальные работы. Для твердых полезных ископаемых - это три участка по 100 кв. км. Это может быть как полностью частный проект, так и совместный с государственными учреждениями. Первые пилотные проекты планируем запустить уже в следующем году".

Кроме того, добавил министр, с 1 сентября можно передавать лицензии на геологическое изучение (без права добычи) между независимыми компаниями. Раньше для переоформления лицензии компании должны были быть корпоративно связаны (доля в уставном капитале, дочернее общество и иное). Лицензионный актив приобретался вместе с компанией. В результате корпоративная структура росла, отвлекая ресурсы. Новый механизм позволит более гибко работать с лицензионными активами. Геологоразведочные компании смогут сосредоточиться на поиске и далее передавать результаты добычным, пояснил министр.

"Инициативу о свободном обороте поисковых лицензий Минприроды прорабатывало совместно с бизнесом. Интерес компаний к этому очень большой. После вступления закона в силу это можно будет оценить на практике, когда появятся заявки на переоформление лицензий", - сказал Козлов.

Александр Козлов
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