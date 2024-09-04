Вице-премьер РФ Савельев переизбран председателем совета директоров РЖД

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Савельев переизбран председателем совета директоров ОАО "РЖД".

Совет директоров РЖД должен был рассмотреть вопрос об избрании председателя 30 августа. Сама компания итоги заседания не раскрывала, но Савельев в среду в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2024 упомянул, что занимает пост председателя совета.

Савельев впервые возглавил совет директоров РЖД в июне этого года.

"Я буду отвечать за строительство Восточного полигона. Я возглавил совет "Российских железных дорог". Надеюсь, меня оставят в набсовете "Аэрофлота", - заявил он в интервью "России-24" в рамках ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос, какие направления он будет курировать, будучи вице-премьером. Этот пост он занял в мае, оставив должность министра транспорта РФ.

С 2020 г. этот пост занимал Андрей Белоусов, в мае сменивший должность первого вице-премьера (курировал среди прочих тем развитие транспорта) на пост министра обороны РФ.

В июле текущего года совет директоров РЖД был избран в количестве 14 человек, в него вошли: министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Свои места в совете директоров сохранили руководитель РЖД Олег Белозеров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замминистра финансов Ирина Окладникова, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель председателя правительства Виталий Савельев (до мая - министр транспорта РФ), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин.

РЖД осуществляют деятельность практически на всей территории России. Железнодорожная инфраструктура компании соединяет 77 субъектов РФ. По состоянию на 31 декабря 2023 г. в группу РЖД входило 222 компании. Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2023 г. составила 170,1 млрд руб., выручка - 3,2 трлн руб.