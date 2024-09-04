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Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился за 8 месяцев на 4% до 881,6 млн т

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) уменьшился в январе-августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4% до 881,6 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Сокращение объемов внутренних перевозок за отчетный период составило 3,5% до 529,6 млн тонн.

Объем международных перевозок снизился на 4,7%, составив 351,9 млн тонн, в том числе через порты было перевалено 222,9 млн тонн (-6% к январю-августу 2023 г.), через погранпереходы - 129 млн тонн (-2,3%).

Снижение импорта в январе-августе 2024 года составило 8,9%, до 46,8 млн тонн, в том числе перевалка через порты была на уровне 11,1 млн тонн (+6,2%), через погранпереходы – 35,7 млн тонн (-12,7%).

Транзит вырос на 1,9%, составив 28,7 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 1,1 млн тонн (+13,9%), через погранпереходы - 27,6 млн тонн (+1,5%).

Экспортные перевозки за 8 месяцев 2024 года уменьшились на 4,6% и составили 276,4 млн тонн, перевозки через порты упали на 6,6%, до 210,7 млн тонн, а через погранпереходы – выросли на 2,9% до 65,6 млн тонн.

РЖД
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