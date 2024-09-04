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Акционеры АФК "Система" избрали совет директоров из 11 человек

Акционеры АФК "Система" избрали совет директоров из 11 человек
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО АФК "Система" на внеочередном собрании избрали совет директоров из 11 человек, говорится в сообщении компании.

Состав совета директоров корпорация не раскрывает.

В конце июня в рамках годового собрания акционеры АФК утвердили состав совета директоров из 9 человек, тогда же они определили, что совет будет расширен до 11 директоров. Внеочередное собрание по избранию совета директоров из 11 человек состоялось в заочной форме 1 сентября.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - старшему управляющему партнеру корпорации Феликсу Евтушенкову; 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.

АФК "Система"
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