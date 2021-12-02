ЕАБР согласился стать кредитором при строительстве трассы "Меридиан"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) договорился с "Русской холдинговой компанией" (АО "РХК") о сотрудничестве при создании скоростной платной автотрассы "Меридиан", сообщила пресс-служба кредитной организации.

Банк готов выступить в качестве кредитора и организатора финансирования. Соответствующий меморандум в ходе Евразийского конгресса подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и председатель совета директоров АО "РХК" Александр Рязанов.

"ЕАБР участвует в финансировании строительства обхода Тольятти, Большой Алма-атинской кольцевой автомобильной дороги, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Теперь начинаем работу и над альтернативными участками трансконтинентального маршрута", - цитирует Подгузова пресс-служба ЕАБР.

Автомобильная дорога "Меридиан" является частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Трасса планируется в обход крупных городов и должна пройти по территории восьми субъектов РФ: от автомобильного пункта пропуска "Красная Горка" на границе с Белоруссией в Смоленской области до МАПП "Маштаково" и "Сагарчин" в Оренбургской области. Обсуждаемая протяженность трассы по территории России составит 1,3-2 тыс. км. В рамках трассы предусмотрено сооружение порядка 770 искусственных сооружений, сообщает ЕАБР.

"Потенциальный среднегодовой объем грузов, перевозимых по трассе к 2035 году, по разным оценкам, составит от 6,1 до 11,5 млн тонн, из которых порядка 11% транзитные грузы, прогнозный объем автомобильного трафика - до 12 тыс. авто в сутки", - говорится в сообщении банка.

АО "РХК" является инициатором проекта "Меридиан". Компании принадлежит 80% коридора трассы, она осуществляет инженерные изыскания по проекту и проектные работы, добавляет ЕАБР.

Ранее о готовности финансировать проект "Меридиан" заявил ВТБ. "Как крупнейший инвестор российской инфраструктуры, мы заинтересованы в проекте, но решение о его формате будет приниматься государством. Мы ждем этого решения", - говорил в интервью "Интерфаксу" гендиректор ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" Олег Панкратов.

О том, что правительство РФ возобновило активную работу над проектом "Меридиан", журналистам в середине ноября сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отмечал, что для реализации проекта создана рабочая группа. "Считаем трафик, делаем технико-экономическое обоснование, чтобы уже с учетом сегодняшних реалий посчитать, сколько она будет стоить, какие источники денег - бюджетные, внебюджетные, в каком месте пройдет трассировка. Мы к этому проекту активно вернулись, сейчас активно им занимаемся, фактически еженедельно проводим рабочие совещания", - говорил чиновник.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко позже сообщал журналистам, что технико-экономическое обоснование "Меридиана" планируется подготовить к середине 2022 года.