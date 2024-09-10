Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Значения всех трех основных фондовых индекса США по итогам торгов в понедельник увеличились на 1,2% после существенного снижения рынка в последнее время.

Dow Jones на прошедшей неделе опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта 2023 года для обоих индикаторов. Недельное падение Nasdaq составило 5,6%.

На этой неделе важное значение для рынка будут иметь данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в августе замедлилась до 2,6% в годовом выражении с 2,9% месяцем ранее. Цены производителей, как ожидается, выросли на 1,8% после повышения на 2,2% в июле.

Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о масштабах понижения процентной ставки на следующем заседании, которое назначено на 17-18 сентября.

Трейдеры сейчас оценивают примерно в 75% вероятность того, что Федрезерв уменьшит базовую ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании. Возможность ее сокращения сразу на 50 б.п. составляет около 25%.

Акции Boeing Co. подорожали в понедельник на 3,4%. Авиастроительная компания предварительно согласовала условия нового трудового контракта с двумя локальными отделениями Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли, представляющими интересы более 33 тыс. сотрудников. В случае ратификации четырехлетнего договора базовая оплата труда работников в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния вырастет на максимальные за всю историю компании 25%. Кроме того, каждому из них будут единовременно выплачены $3 тыс.

Акции Palantir Technologies и Dell Technologies будут включены в состав фондового индекса S&P 500 c 23 сентября. На этой новости стоимость Palantir взлетела более чем на 14%, Dell - на 3,8%.

Кроме того, подорожали акции Amazon.com Inc. - на 2,3%, Alphabet Inc. - на 1%, Nvidia Corp. - на 2,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 1,6%, Intel Corp. и Microsoft Corp. - на 1%, International Business Machines - на 1,4%.

В то же время цена акций Merck & Co. опустилась более чем на 2%. Конкурирующая фармацевтическая компания Summit Therapeutics в выходные объявила о том, что ее противораковый препарат в ходе прямого сравнительного исследования превзошел аналогичное лекарство Keytruda производства Merck, сообщает MarketWatch.

Бумаги Summit Therapeutics взлетели в цене на 56%, продемонстрировав самый существенный прирост среди компаний, входящих в индекс Nasdaq.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось на 484,18 пункта (на 1,2%) и составило 40829,59 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Verizon Communications , подорожавшие на 3,8%, а также Boeing.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов вырос на 62,63 пункта (на 1,16%) - до 5471,05 пункта. Наиболее значительное повышение котировок показали бумаги Super Micro Computer Inc. и United Airlines Holdings - на 6,1% и 6% соответственно.

Индекс Nasdaq Composite за день поднялся на 193,77 пункта (на 1,16%) и завершил сессию на отметке 16884,6 пункта.