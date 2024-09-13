РЖД обсуждают с Минсельхозом переориентацию субсидий на перевозку зерна на востребованные направления

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" совместно с министерством сельского хозяйства РФ прорабатывают вопрос переадресации субсидий на железнодорожные перевозки зерна между различными направлениями.

"Мы отрабатываем с Минсельхозом переключение субсидий на те направления, на которые мы можем ехать, например на порт "Высоцкий", который построил зерновой терминал", - сообщил заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания (по оперативной работе) ОАО "РЖД" Валерий Баккал на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Сибирь" в Новосибирске в пятницу.

Кроме того, по его словам, планируется уточнить потребности перевозок на восток с учетом иных грузов.

"На следующей неделе мы садимся с партнерами за обсуждение эталонного плана отправления контейнерных поездов с Западно-Сибирской железной дороги, определяем истинные потребности, "точки зарождения" грузоотправителей, которые способны дать во всех категориях: зерно, пищевая продукция, масло, химия и пиломатериалы", - пояснил Баккал.

Планируется, что план начнет реализовываться уже в октябре, добавил он.

Льготная перевозка сельхозгрузов, в том числе зерновых культур, предусмотрена постановлением правительства РФ и предполагает предоставление РЖД субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов.