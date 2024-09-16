Рынок акций США завершил пятницу в плюсе, вырос по итогам недели

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы увеличились в пятницу, инвесторы реагировали на корпоративные новости и строили прогнозы для ключевой процентной ставки в Штатах.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,72% и составил 41393,78 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,54% - до 5626,02 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,65% и составил 17683,98 пункта.

По итогам недели рост индекса S&P 500 составил 4%, Nasdaq - 6%, оба индекса показали лучшую недельную динамику с прошлого ноября. Индекс Dow Jones вырос на 2,6%.

Внимание участников рынка постепенно перемещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет на следующей неделе. Уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ опустит ставку сразу на 50 базисных пунктов, усиливается на фоне сигналов продолжающегося ослабления инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 50 б.п. оценивается трейдерами почти в 50%, по данным CME FedWatch. Днем ранее оценка падала до 14%.

"Wall Street Journal и Financial Times опубликовали несколько статей, намекая на то, что снижение ставки на 50 б.п. все еще нельзя исключать. В результате участники рынка снова пересматривают свои прогнозы, - написали аналитики Deutsche Bank. - Если прогнозы останутся на текущем уровне, впервые за много лет Федрезерв будет принимать решение по ставке в условиях серьезной неопределенности".

Тем временем индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до максимальных с мая 69 пунктов по сравнению с 67,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение, до 68 пункта, по данным Trading Economics.

Цена бумаг Adobe Inc. упала на 8,5% после того, как крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений дал слабый прогноз на текущий период, несмотря на рост чистой прибыли в минувшем финквартале на 30%.

Акции RH Inc. взлетели на 25%. Американский производитель люксовой мебели и декора во втором квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль в 2,6 раза, при этом выручка оказалась лучше ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Mastercard Inc. увеличилась на 0,25%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем достиг соглашения о покупке поставщика решений в сфере кибербезопасности Recorded Future у инвесткомпании Insight Partners за $2,65 млрд.

Капитализация Boeing Co. снизилась на 3,7%. Как сообщалось, сотрудники компании вышли на забастовку впервые за 16 лет, отклонив условия трудовой сделки, согласованной руководством профсоюза. В забастовке принимают участие тысячи работников, задействованных в производстве самолетов 737, 777 и 767 моделей, пишет WSJ.

Американская Oracle Corp. , один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, улучшила прогноз выручки на 2026 год, отметив высокий спрос на свои сервисы. Цена бумаг компании выросла на 0,4%.

Акции Moderna Inc. подешевели на 2% после того, как аналитики как минимум двух брокерских компаний ухудшили рекомендации для них. Днем ранее компания на два года отложила цель по выходу на безубыточный уровень.