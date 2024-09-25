Продажи новостроек в США в августе упали на 4,7%, лучше прогноза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в августе упали на максимальные с мая 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 751 тыс. новостроек, а не 739 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 700 тыс. с прежде объявленного июльского уровня, по данным Trading Economics.

Августовские продажи новостроек были на 9,8% выше, чем в том же месяце 2023 года.

Медианная цена нового дома в США в августе составляла $420,6 тыс. по сравнению с $440,9 тыс. год назад и $429 тыс. в июле этого года.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец августа составляло 467 тыс. по сравнению с 459 тыс. месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 7,8 месяца против 7,3 месяца в июле. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.