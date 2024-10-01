Совокупные поставки Nio, Li Auto и XPeng в сентябре достигли рекорда

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей в сентябре увеличили поставки в годовом сравнении, сообщает MarketWatch, а их совокупные продажи достигли лучшего месячного показателя в истории.

Nio в сентябре отгрузила 21 181 машину, что на 35% больше, чем годовом ранее. Объем поставок превысил 20 тысяч машин пятый месяц подряд.

Поставки Nio за третий квартал составили 61 855 машин, что на 12% превосходит прошлогодний объем. Это рекордный для компании квартальный показатель.

Li Auto отправила покупателям в сентябре 53 708 электромобилей (рост на 49% г/г). В июле-сентябре она продала почти 153 тысячи машин (подъем на 45%).

XPeng в сентябре поставила 21 352 машины (повышение на 39%), за весь прошедший квартал - 46,5 тысячи штук (увеличение на 16%).

Совокупные поставки трех компаний в сентябре составили 96 241 электрокар (рост на 44%), что стало лучшим месячным показателем в истории, отмечает MarketWatch. С начала 2024 года они увеличили продажи примерно на 35% - до 586 тысяч машин.

Поставки BYD в сентябре впервые в истории превысили отметку 400 тысяч машин. Компания увеличила продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на 46% г/г - до 417 603.

За три квартала BYD отгрузила покупателям 2,75 млн NEV при прогнозируемых на весь год поставках в 3,6 млн.

Zhejiang Geely Holding Group Co. в сентябре поставила 201 949 машин (повышение на 21%), с начала года - 1,49 млн (рост на 32%).