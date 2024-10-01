Поиск

Совокупные поставки Nio, Li Auto и XPeng в сентябре достигли рекорда

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей в сентябре увеличили поставки в годовом сравнении, сообщает MarketWatch, а их совокупные продажи достигли лучшего месячного показателя в истории.

Nio в сентябре отгрузила 21 181 машину, что на 35% больше, чем годовом ранее. Объем поставок превысил 20 тысяч машин пятый месяц подряд.

Поставки Nio за третий квартал составили 61 855 машин, что на 12% превосходит прошлогодний объем. Это рекордный для компании квартальный показатель.

Li Auto отправила покупателям в сентябре 53 708 электромобилей (рост на 49% г/г). В июле-сентябре она продала почти 153 тысячи машин (подъем на 45%).

XPeng в сентябре поставила 21 352 машины (повышение на 39%), за весь прошедший квартал - 46,5 тысячи штук (увеличение на 16%).

Совокупные поставки трех компаний в сентябре составили 96 241 электрокар (рост на 44%), что стало лучшим месячным показателем в истории, отмечает MarketWatch. С начала 2024 года они увеличили продажи примерно на 35% - до 586 тысяч машин.

Поставки BYD в сентябре впервые в истории превысили отметку 400 тысяч машин. Компания увеличила продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на 46% г/г - до 417 603.

За три квартала BYD отгрузила покупателям 2,75 млн NEV при прогнозируемых на весь год поставках в 3,6 млн.

Zhejiang Geely Holding Group Co. в сентябре поставила 201 949 машин (повышение на 21%), с начала года - 1,49 млн (рост на 32%).

BYD XPeng Nio Li Auto Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Перечень подакцизных безалкогольных напитков в РФ может быть расширен

ЦБ выявил практики некорректного расчета банками полной стоимости кредита по картам

ЦБ выявил практики некорректного расчета банками полной стоимости кредита по картам

Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов с российской ОС

Литва денонсировала соглашения с Россией и Белоруссией о защите инвестиций

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 6,3%

Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ

Wildberries и группа Russ завершили объединение

Wildberries и группа Russ завершили объединение
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });