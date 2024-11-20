Производитель электрокаров NIO получил квартальный убыток хуже прогнозов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO в третьем квартале снизил выручку на 2,1% и нарастил чистый убыток на 11,1%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий рынка.

Выручка компании в июле-сентябре 2024 года составила 18,67 млрд юаней ($2,66 млрд) против 19,07 млрд юаней годом ранее.

Чистый убыток NIO вырос до 5,14 млрд юаней ($733 млн) с 4,63 млрд юаней. Скорректированный убыток в расчете на ADS составил 2,14 юаня ($0,31).

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали выручку на уровне 19,14 млрд юаней, чистый убыток - 4,75 млрд юаней.

Поставки электромобилей NIO в третьем квартале составили рекордные 61 855. Это на 11,6% больше, чем за июль-сентябрь 2023 года, и на 7,8% больше продаж в апреле-июне 2024 года.

По прогнозу компании, в четвертом квартале поставки будут находиться в диапазоне 72-75 тысяч машин, а выручка ожидается в районе $2,8-2,9 млрд.