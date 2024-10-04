ГК "Мартин" планирует купить агрокомпанию в Краснодарском крае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ООО "Артенц", входящее в крупный российский непубличный холдинг в пищевой отрасли ГК "Мартин", планирует приобрести 100% акций АО "Заводское" в Краснодарском крае.

Соответствующее ходатайство ООО "Артенц" поступило на рассмотрение в ФАС России, сообщается в материалах ведомства.

"На основании части 9 статьи 32 закона о защите конкуренции заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках", - говорится в сообщении ФАС.

Согласно отчету АО "Заводское" за прошлый год, компания занимается производством сельскохозяйственной продукции, в том числе выращиванием зерновых культур. Ее выручка в 2023 году составила 336,359 млн рублей, в том числе от продажи сельхозпродукции - 332,7 млн рублей. Чистая прибыль по РСБУ - 175,63 млн рублей. Компания несколько лет не раскрывает своих владельцев. По данным на 2018 год (более свежие данные отсутствуют) - 47,87% акций АО принадлежало крупному сельскохозяйственному предприятию - ОАО "Племзавод урожай" (Краснодарский край) с выручкой в прошлом году в размере 2,18 млрд рублей.

"Артенц" является совладельцем ряда компаний, входящих в крупный российский непубличный холдинг в пищевой отрасли ГК "Мартин". "Артенц" принадлежит четырем собственникам: по 45% уставного капитала у Арутюна Бабояна и Ашота Бабояна, еще по 5% - у Гайка Бабояна и Айка Мгдесяна.

ГК "Мартин" под одноименным брендом выпускает семечки, сухарики, чипсы, варенье, макароны, газированные напитки и другую продукцию, развивает бизнес по выращиванию шампиньонов. В частности, группа в 2019 году ввела в Воронежской области комплекс по выращиванию шампиньонов (инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей). Также сообщалось о планах группы вложить еще более 3,1 млрд рублей в его расширение, а также построить завод по выпуску картофеля фри в Воронежской области за 1,5 млрд рублей.