ФАС согласовала ходатайство ГК "Мартин" о покупке двух краснодарских агрокомпаний

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Артенц", входящего в крупный российский непубличный холдинг пищевой отрасли ГК "Мартин", о приобретении 100% акций АО "Знамя Октября" и 51% акций АО "Заводское", что в совокупности с имеющимися составит 100% акций последнего, сообщила пресс-служба ФАС.

Оба сельхозпредприятия расположены в Краснодарском крае. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке масличных и зерновых культур.

"Знамя Октября" занимается выращиванием зерновых культур в Крыловском районе Краснодарского края. Согласно отчету компании за прошлый год, она имеет обособленные подразделения в Алтайском крае и Тульской области. Выручка в 2023 году составила 1,086 млрд рублей, в том числе от продажи сельхозпродукции – 1,02 млрд рублей, чистая прибыль по РСБУ – 545,12 млн рублей. Основные рынки сбыта – Краснодарский край и Ростовская область, на экспорт поставки не осуществляются, отмечается в отчете. "Знамени Октября" также принадлежат две агрокомпании на Кубани: ООО "Нивы Кубани" (занимается производством зерновых) и ООО "Октябрь" (занимается переработкой и консервированием сельхозпродукции).

Согласно отчету АО "Заводское" за прошлый год, компания занимается производством сельхозпродукции, в том числе выращиванием зерновых культур. Ее выручка в 2023 году составила 336,359 млн рублей, в том числе от продажи сельхозпродукции – 332,7 млн рублей. Чистая прибыль по РСБУ – 175,63 млн рублей. Компания несколько лет не раскрывает своих владельцев. По данным на 2018 год (более свежие данные отсутствуют), 47,87% акций АО принадлежало крупному сельскохозяйственному предприятию – ОАО "Племзавод урожай" (Краснодарский край).

"Артенц" является совладельцем ряда компаний, входящих в ГК "Мартин". "Артенц" принадлежит четырем собственникам: по 45% уставного капитала у Арутюна Бабояна и Ашота Бабояна, еще по 5% у Гайка Бабояна и Айка Мгдесяна.

ГК "Мартин" под одноименным брендом выпускает семечки, сухарики, чипсы, варенье, макароны, газированные напитки и другую продукцию, развивает бизнес по выращиванию шампиньонов. В частности, группа в 2019 году ввела в Воронежской области комплекс по выращиванию шампиньонов (инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей). Также сообщалось о планах группы вложить еще более 3,1 млрд рублей в его расширение, а также построить завод по выпуску картофеля фри в Воронежской области за 1,5 млрд рублей.