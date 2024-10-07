Глава CENTCOM и начальник Генштаба Израиля обсудили Иран и Ливан

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла и начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви в воскресенье обсудили обстановку в ближневосточном регионе, сообщают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Во время своего визита генерал сфокусировался на актуальных вопросах безопасности, в частности на Иране и северном фронте", - сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ в понедельник.

Курилла посетил Израиль в период, когда ЦАХАЛ готовится ответить на ракетную атаку Ирана. 1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. При этом президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

В зону ответственности центрального командования входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия и часть Южной Азии.