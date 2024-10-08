Внешнеторговый дефицит США в августе упал на 10,8%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года дефицит внешнеторгового баланса США сократился на 10,8% к июлю - до $70,4 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,8 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения до $70,6 млрд с объявленного ранее июльского уровня.

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