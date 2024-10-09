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ЦБ Новой Зеландии снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 4,75%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Резервный банк Новой Зеландии (ЦБ страны) в среду снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,75% годовых.

Регулятор понизил ставку по итогам второго заседания подряд, решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

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Инфляция в Новой Зеландии во втором квартале замедлилась до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 4% в январе-марте. Это минимальные темпы подъема потребительских цен за три года. В результате инфляция вернулась в целевой диапазон ЦБ, который составляет 1-3%.

Решение снизить ставку было продиктовано стремлением поддержать стабильность инфляции, одновременно минимизировав риски для экономики, занятости и валютных курсов, говорится в сообщении ЦБ.

Новая Зеландия
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