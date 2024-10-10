Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли, при этом Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы указал на то, что руководители американского ЦБ не будут торопиться со снижением процентной ставки.

Хотя "значительное большинство" поддержало решение об уменьшении ставки на прошлом заседании сразу на 50 базисных пунктов, "некоторые участники заседания отметили, что они предпочли бы снижение целевого диапазона на 25 базисных пунктов на этом заседании", говорится в документе. При этом ряд других руководителей сказали, что они могли бы поддержать такое решение.

Некоторые руководители Федрезерва заявили, что в дальнейшем было бы целесообразно снижать ставку постепенно, учитывая неопределенность перспектив.

Аналогичное мнение высказала в среду президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Она заявила, что считает необходимым продолжать смягчение денежно-кредитной политики, однако полагает, что дальнейшее снижение базовой ставки должно быть более умеренным.

"После снижения ставки в сентябре сразу на 50 б.п., вероятно, уместной будет более постепенная дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики", - сказала Логан.

Цена акций Biogen Inc. в среду выросла на 1,9% после того, как днем ранее она упала до минимума за 11 лет. Биотехнологическая компания сообщила о получении позитивных ответов от регулирующих органов относительно своего метода лечения отторжения почечных трансплантатов.

Наиболее существенный подъем среди компонентов Dow Jones показали бумаги Honeywell International , подорожавшие на 3,2%.

Кроме того, выросли котировки акций технологических компаний Super Micro Computer Inc. - на 4,3%, International Business Machines - на 2,5%, Microsoft Corp. - на 0,7%, Intel Corp. - на 0,6%, Apple Inc. - на 1,7%.

Также подскочили в цене бумаги круизных операторов Norwegian Cruise Line - на 10,9%, Carnival Corp. - на 7,1%, Royal Caribbean Cruises - на 5,3%. Они стали лидерами подъема среди компаний, входящих в расчет S&P 500.

Котировки акций Morgan Stanley выросли на 1,4% и достигли максимальной отметки за 31 месяц.

Между тем акции Boeing Co. подешевели на 3,4%, показав самое значительное падение в индексе Dow Jones. Авиастроительный концерн отозвал предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли. По словам представителя Boeing, требования IAM намного превышают приемлемые для компании с точки зрения конкурентоспособности.

Цена бумаг Alphabet Inc. опустилась на 1,2%. Министерство юстиции США рассматривает возможность применения ряда мер для предотвращения использования Google своих продуктов в рыночных интересах одноименной поисковой системы и сопутствующих сервисов, включая основанные на искусственном интеллекте (ИИ), говорится в поданном накануне иске к "дочке" Alphabet. Речь идет о таких продуктах, как браузер Chrome, магазин приложений Play Store и операционная система Android. Минюст среди прочего может рекомендовать продажу некоторых частей бизнеса Google, запрет эксклюзивных контрактов и предоставление данных, используемых в разработке поисковых и ИИ-сервисов.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 431,63 пункта (на 1,03%) и составил 42512 пунктов.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 40,91 пункта (на 0,71%) - до 5792,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день повысился на 108,7 пункта (на 0,6%) и завершил сессию на отметке 18291,62 пункта.