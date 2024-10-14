Экспорт нефти из РФ и Центральной Азии в августе снизился к июлю почти на 5%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в августе составил в среднем примерно 6,1 млн баррелей в сутки, что на 0,3 млн б/с, или почти на 4,6%, меньше объемов, поставленных в июле, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом относительно августа-2024 экспорт сырья из региона остался на прежнем уровне.

По данным аналитиков альянса, падение в месячном исчислении обусловлено, прежде всего, резким снижением поставок через систему "Каспийского трубопроводного консорциума": на 251 тыс. б/с, или на 17%, до 1,2 млн б/с. Это на 96 тыс. б/с, или на 7%, меньше, чем в августе прошлого года.

В то же время экспорт через систему "Транснефти" в августе увеличился на 81 тыс. б/с, или более чем на 2%, до 3,8 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем 2023 года показатель выше на 170 тыс. б/с, или на 5%.

Рост обусловлен, прежде всего, более высоким объемом поставок из черноморского порта Новороссийск, отгрузки нефти из которого в августе подскочили на 120 тыс. б/с, или на 25%, до 604 тыс. б/с. Экспорт из региона Балтийского моря вырос на символические 20 тыс. б/с, или на 1%, и остался на уровне 1,4 млн б/с. Поставки из Приморска выросли на 33 тыс. б/с, или на 4%, до 788 тыс. б/с. Экспорт из Усть-Луги снизился на 14 тыс. б/с, или более чем на 2%, до 593 тыс. б/с.

При этом поставки по нефтепроводу "Дружба" в августе снизились относительно июля на 75 тыс. б/с, или примерно на 26%, до 213 тыс. б/с. Это на 127 тыс. б/с, или на 37% меньше, чем в августе-2023.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в августе вырос на 17 тыс. б/с, или на 3%, до 628 тыс. б/с. Это всего на 9 тыс. б/с, или на 1% больше, чем в августе 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино незначительно снизились, до 930 тыс. б/с. При этом показатель на 90 тыс. б/с, или на 11% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в августе осталась на уровне июля - 233 тыс. б/с, поскольку отгрузки из первого выросли на 24 тыс. б/с, а из второго - снизились на 23 тыс. б/с. В то же время, суммарный показатель на 15 тыс. б/с, или на 6%, ниже, чем в августе 2023-го.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в августе по сравнению с июлем вырос на 9 тыс. б/с, или примерно на 12%, до 85 тыс. б/с. При этом показатель на 12 тыс. б/с, или 12%, ниже, чем в августе прошлого года.

Экспорт нефти из Центральной Азии в августе в среднем составил 222 тыс. б/с, что на 7% больше, чем месяцем ранее, но на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, подсчитали в ОПЕК.

Помимо снижения экспорта с терминала КТК уменьшилась и прокачка по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) - на 119 тыс. б/с, или на 17%, до 568 тыс. б/с. Это на 30 тыс. б/с, или на 5%, меньше, чем в августе 2023-го

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в августе снизился к предыдущему месяцу на 379 тыс. б/с, или примерно на 15%, до 2,1 млн б/с. Это также на 331 тыс. б/с, или на 4%, меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Падение в августе обусловлено резким снижением экспорта газойля и нафты.