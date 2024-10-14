Поиск

Экспорт нефти из РФ и Центральной Азии в августе снизился к июлю почти на 5%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в августе составил в среднем примерно 6,1 млн баррелей в сутки, что на 0,3 млн б/с, или почти на 4,6%, меньше объемов, поставленных в июле, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом относительно августа-2024 экспорт сырья из региона остался на прежнем уровне.

По данным аналитиков альянса, падение в месячном исчислении обусловлено, прежде всего, резким снижением поставок через систему "Каспийского трубопроводного консорциума": на 251 тыс. б/с, или на 17%, до 1,2 млн б/с. Это на 96 тыс. б/с, или на 7%, меньше, чем в августе прошлого года.

В то же время экспорт через систему "Транснефти" в августе увеличился на 81 тыс. б/с, или более чем на 2%, до 3,8 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем 2023 года показатель выше на 170 тыс. б/с, или на 5%.

Рост обусловлен, прежде всего, более высоким объемом поставок из черноморского порта Новороссийск, отгрузки нефти из которого в августе подскочили на 120 тыс. б/с, или на 25%, до 604 тыс. б/с. Экспорт из региона Балтийского моря вырос на символические 20 тыс. б/с, или на 1%, и остался на уровне 1,4 млн б/с. Поставки из Приморска выросли на 33 тыс. б/с, или на 4%, до 788 тыс. б/с. Экспорт из Усть-Луги снизился на 14 тыс. б/с, или более чем на 2%, до 593 тыс. б/с.

При этом поставки по нефтепроводу "Дружба" в августе снизились относительно июля на 75 тыс. б/с, или примерно на 26%, до 213 тыс. б/с. Это на 127 тыс. б/с, или на 37% меньше, чем в августе-2023.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в августе вырос на 17 тыс. б/с, или на 3%, до 628 тыс. б/с. Это всего на 9 тыс. б/с, или на 1% больше, чем в августе 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино незначительно снизились, до 930 тыс. б/с. При этом показатель на 90 тыс. б/с, или на 11% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в августе осталась на уровне июля - 233 тыс. б/с, поскольку отгрузки из первого выросли на 24 тыс. б/с, а из второго - снизились на 23 тыс. б/с. В то же время, суммарный показатель на 15 тыс. б/с, или на 6%, ниже, чем в августе 2023-го.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в августе по сравнению с июлем вырос на 9 тыс. б/с, или примерно на 12%, до 85 тыс. б/с. При этом показатель на 12 тыс. б/с, или 12%, ниже, чем в августе прошлого года.

Экспорт нефти из Центральной Азии в августе в среднем составил 222 тыс. б/с, что на 7% больше, чем месяцем ранее, но на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, подсчитали в ОПЕК.

Помимо снижения экспорта с терминала КТК уменьшилась и прокачка по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) - на 119 тыс. б/с, или на 17%, до 568 тыс. б/с. Это на 30 тыс. б/с, или на 5%, меньше, чем в августе 2023-го

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в августе снизился к предыдущему месяцу на 379 тыс. б/с, или примерно на 15%, до 2,1 млн б/с. Это также на 331 тыс. б/с, или на 4%, меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Падение в августе обусловлено резким снижением экспорта газойля и нафты.

РФ нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода

ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода

"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей

"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей

Суд по заявлению "Интергео" приостановил аукцион по Ак-Сугскому месторождению

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Лукашенко заявил о договоренности с "Роснефтью" найти нефть на Гомельщине

Лукашенко заявил о договоренности с "Роснефтью" найти нефть на Гомельщине

Более 10% процедур личного банкротства россиян проводится во внесудебном порядке

Электрометаллурги призвали продлить ограничения на экспорт лома

Электрометаллурги призвали продлить ограничения на экспорт лома
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });