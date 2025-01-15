ОПЕК отметила сокращение экспорта нефти из России и Центральной Азии в ноябре

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в ноябре составил в среднем примерно 6,4 млн баррелей в сутки, что всего на 78 тысяч б/с, или на 1%, меньше объемов, поставленных в октябре, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Относительно ноября 2023 года экспорт сырья из региона сократился на 7%.

По данным аналитиков альянса, динамика обусловлена снижением поставок через систему "Транснефти", что было частично компенсировано ростом экспорта через терминал "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК).

Так, экспорт через систему "Транснефти" в ноябре снизился к октябрю на 277 тыс. б/с, или примерно на 7%, до 3,8 млн б/с. При этом данный показатель соответствует уровню поставок за аналогичный месяц 2023 года.

Наибольшее снижение поставок зафиксировано из порта Приморск: на 180 тыс. б/с, или 18%, до 803 тыс. б/с. Отгрузки из портов Балтийского моря снизились на 138 тыс. б/с, или более чем на 8%, до 1,5 млн б/с. Экспорт из Новороссийска снизился на 42 тыс. б/с, или на 8%, до 488 тыс. б/с. При этом поставки из Усть-Луги увеличились на 42 тыс. б/с, или примерно на 6%, до 738 тыс. б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в ноябре снизились всего на 7 тыс. б/с, до 313 тыс. б/с. Это на 15 тыс. б/с, или на 5% меньше, чем в ноябре-2023.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в ноябре остался на уровне 630 тыс. б/с. Это на 36 тыс. б/с, или на 6% больше, чем за аналогичный месяц 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино снизились к октябрю на 92 тыс. б/с, или на 10%, до 863 тыс. б/с. При этом данный показатель на 1% выше, чем в ноябре 2023 года.

Перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в ноябре находилась на уровне 240 тыс. б/с. Поставки из Анивы снизились к октябрю на 2 тыс. б/с, или на 3%, из Де-Кастри - выросли на 7 тыс. б/с, или 4%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в ноябре по сравнению с октябрем снизился на 11 тыс. б/с, или на 11%, до 92 тыс. б/с. Данный показатель на 13 тыс. б/с, или 12% ниже, чем в ноябре 2023 года.

Экспорт нефти из Центральной Азии в ноябре в среднем составил 232 тыс. б/с, что на 4 тыс. б/с, или на 2% больше, чем месяцем ранее, но на 11 тыс. б/с, или на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года, подсчитали в ОПЕК.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос к октябрю на 140 тыс. б/с, или на 12%, почти до 1,3 млн б/с. При этом данный показатель на 46 тыс. б/с, или 3% меньше, чем в ноябре-2023. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) увеличился на 62 тыс. б/с, или на 10%, до среднего уровня 656 тыс. б/с. Это на 45 тыс. б/с, или 7% больше, чем в ноябре-2023.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в ноябре вырос к октябрю на 42 тысячи б/с, или 2%, до более чем 2,2 млн б/с. При этом данный показатель на 365 тысяч б/с, или 14% ниже уровня ноября 2023 года. Рост поставок в ноябре-2023 был поддержан более высоким уровнем экспорта газойля, при этом заметно снизились поставки мазута.