Индексы США снизились вслед за акциями нефтяных и технологических компаний

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились во вторник, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных и технологических компаний.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре упал до минус 11,9 пункта по сравнению с плюс 11,5 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это минимальный уровень с мая. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении.

При этом эксперты предполагали, что индекс останется в положительной зоне и составит 3,8 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Голландская ASML Holding, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов, в рамках публикации квартальной отчетности заявила, что восстановление глобального полупроводникового рынка займет больше времени, чем предполагалось. По этой причине компания прогнозирует свою выручку в 2025 году в районе 30-35 млрд евро, в то время как аналитики в среднем оценивали ее в 36,1 млрд евро.

Эта новость, а также сообщения американских СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения ограничений на экспорт новейших чипов, оказали давление на технологический сектор. Цена акций Nvidia Corp. упала на 4,7%, Broadcom - на 3,5%, Advanced Micro Devices - на 5,2%, Intel Corp. - на 3,3%.

В свою очередь резкое снижение стоимости нефти стало причиной того, что бумаги Exxon Mobil подешевели на 3%, Chevron Corp. - на 2,7%, Marathon Petroleum - на 3,4%, ConocoPhillips - на 3,9%.

Акции UnitedHealth Group упали в цене на 8% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones. Страховщик показал хорошие финансовые показатели в третьем квартале, но понизил верхнюю границу прогноза скорректированной прибыли на 2024 год, что было негативно воспринято трейдерами.

В то же время котировки бумаг Walgreens Boots Alliance взлетели почти на 16%, что стало максимальным дневным приростом за 16 лет. Аптечная сеть увеличила выручку в июле-сентябре на 6%, что превысило прогнозы аналитиков. Кроме того, компания объявила о намерении закрыть около 1,2 тыс. аптек в ближайшие три года для повышения прибыли.

Bank of America Corp. сократил чистую прибыль в третьем квартале на 12% и увеличил выручку на 0,7%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка. Цена бумаг этого банка - второго по размеру активов США - поднялась на 0,6%.

Акции Boeing Co. подорожали на 2,3%, продемонстрировав самый значительный подъем среди компаний из Dow Jones. Авиастроительный концерн анонсировал план привлечения капитала в размере до $25 млрд в следующие три года.

Цена бумаг Johnson & Johnson повысилась на 1,6%. Этот производитель товаров для здоровья в июле-сентябре получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий экспертов.

Поставляющая на рынок полупроводниковые компоненты Wolfspeed Inc. объявила о привлечении нового финансирования на $750 млн, что стало причиной взлета ее акций более чем на 21%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 324,8 пункта (на 0,75%) и составил 42740,42 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 44,59 пункта (на 0,76%) - до 5815,26 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 187,1 пункта (на 1,01%) и завершил сессию на отметке 18315,59 пункта.