Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России на 3,2% в 2024 году и на 1,6% в 2025 году, говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

В июньском докладе Global Economic Prospects ВБ прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9% и 1,4% соответственно.

Прогноз роста экономики РФ на 2026 год оставлен неизменным на уровне 1,1%.

В докладе ВБ отмечается, что в текущем году темпы экономического роста России будут ниже, чем в прошлом (3,6%) из-за ужесточения денежно-кредитной политики, а также растущей нехватки производственных мощностей и трудовых ресурсов.

"Рост экономики РФ по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, повышению реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру", - говорится в докладе.

Прогноз роста развивающихся государств Европы и Центральной Азии на 2024 год повышен ВБ до 3,3% с 3%, на 2025 год - до 2,6% с 2,3%, на 2026 год - до 2,7% с 2,4%.