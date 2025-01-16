ВБ подтвердил прогнозы роста мирового ВВП в 2025 и 2026 годах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 2,7% как в 2025 году, так и в 2026 году, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы".

Таким образом, ВБ подтвердил озвученные ранее прогнозы. В 2024 году, по оценкам организации, мировой ВВП также увеличился на 2,7%.

"Развивающиеся страны, обеспечивающие 60% мирового экономического роста, вероятно, завершат первую четверть 21 века с самыми слабыми долгосрочными перспективами с 2000 года. На фоне стабилизации темпов повышения мирового ВВП в ближайшие два года ожидается замедление темпов сближения развивающихся стран по уровню дохода со странами с развитой экономикой", - отмечается в докладе ВБ.

По прогнозу организации, повышение ВВП развивающихся стран в 2025 году составит 4,1%, в 2026 году - 4%.

"Темпы роста, однако, будут слабее, чем до пандемии, и недостаточны для обеспечения прогресса, необходимого для борьбы с бедностью и достижения более масштабных целей в области развития", - говорится в докладе.

Эксперты ВБ полагают, что в ближайшие два года экономики развивающихся стран могут столкнуться с серьезными препятствиями.

"Высокая неопределенность глобальной политики может подорвать доверие инвесторов и ограничить финансовые потоки. Усиление напряженности в торговле может замедлить темпы роста мировой экономики. Устойчивая инфляция может отсрочить ожидаемое снижение процентных ставок. Однако мировая экономика может и превзойти ожидания, особенно если сумеют набрать ход ее мощнейшие локомотивы - США и Китай", - отмечается в докладе.

Согласно прогнозу ВБ, темпы роста ВВП Китая в 2025 году замедлятся до 4,5% с 4,9% в 2024 году, в 2026 году - до 4%. Как ожидается, объемы потребления в экономике КНР останутся низкими в связи со слабостью рынка труда, ухудшением потребительского доверия, а также последствиями спада на рынке недвижимости. Дополнительные стимулы со стороны Пекина, однако, могут заметно усилить спрос, отмечают в ВБ.

Экономика США, как ожидается, увеличится на 2,3% в 2025 году и на 2% в 2026 году. Активные расходы домохозяйств, вероятно, приведут к более энергичному, чем ожидалось, подъему американской экономики. В 2024 году, по оценкам ВБ, экономика США выросла на 2,8%.

Прогноз повышения ВВП еврозоны на 2025 год составляет 1%, на следующий - 1,2%. В 2024 году, по оценкам ВБ, рост европейской экономики составил лишь 0,7%.

Согласно прогнозу ВБ, средние темпы инфляции в мире в 2025 и 2026 году составят 2,7%. Объем мировой торговли, как ожидается, повысится на 3,1% в текущем году и на 3,2% в следующем.