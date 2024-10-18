Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае существенно ускорился в сентябре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в сентябре увеличилось на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в августе, обновили максимум с мая и оказались лучше среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, который составлял 4,6%.

Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце повысилось на 5,2% (в августе - на 4,3%), в горнодобывающей отрасли темпы роста остались на уровне 3,7%. Выпуск поездов, судов и самолетов вырос на 13,7%, компьютеров и коммуникационного оборудования - на 10,6%, цветных металлов - на 8,8%, текстильной продукции - на 5,1%, химической - на 4,6%.

Объем промпроизводства в январе-сентябре повысился на 5,8% относительно аналогичного периода 2023 года.

Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,2% в годовом выражении, что также является лучшим показателем с мая, после подъема на 2,1% в августе, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам 20-го месяца подряд.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 2,5%.

Продажи продуктов питания в сентябре увеличились на 11,1% после роста на 10,1% в августе, предметов личной гигиены - на 3% (1,3%), спортивных товаров - на 6,2% (3,2%), бытовой техники - на 20,5% (3,4%). Тем временем реализация одежды и обуви в сентябре сократилась на 0,4% после падения на 1,6% месяцем ранее, косметики - на 4,5% (-6,1%), ювелирных изделий - на 7,8% (-12%), строительных материалов - на 6,6% (-6,7%).

Продажи автомобилей в сентябре повысились на 0,4% после спада на 7,3% в августе.

В январе-сентябре розничные продажи увеличились на 3,3%. Онлайн-продажи выросли на 8,6%.

Безработица в Китае в сентябре снизилась до 5,1% с 5,3% в августе. Аналитики ожидали сохранения безработицы на августовском уровне, максимальном за полгода.

В январе-сентябре безработица составляла 5,1% против 5,3% за аналогичный период 2023 года.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-сентябре выросли на 3,4% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 3,3%.

В том числе инвестиции в горнодобывающую отрасль выросли на 13,2%, в перерабатывающую промышленность - на 9,2%, в коммунальный сектор - на 24,8%. С другой стороны, инвестиции в сектор недвижимости упали на 10,1%.