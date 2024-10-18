Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил нисходящий импульс вечерней сессии четверга, несмотря на улучшение внешней сырьевой конъюнктуры (выросли металлы, фьючерс на Brent в пятницу подрос к $74,8 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,3%, лидируют в откате после отсечки дивидендов за полугодие бумаги "АЛРОСА" (-4,8%) и не входящие в расчет основных индексов акции "Евротранса" (-5,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2754,61 пункта (-0,3%), индекс РТС - 893,23 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 октября, составляет 97,149 руб. (-10,78 копейки).

Акции "АЛРОСА" снизились до 51,53 рубля (-4,8%, выплаты за I полугодие - 2,49 рубля на бумагу), ПАО "Евротранс" - до 115,75 рубля (-5,5%, выплаты - 4,32 рубля).

Также подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", инвесторы не находят поводов для покупок ни на рынке акций, ни на рынке облигаций.

Нарастающие инфляционные ожидания и сопутствующие ожидания ужесточения денежно-кредитной политики оказывают давление на цены основных классов активов на российском рынке. Накануне Росстат сообщил, что индекс цен производителей промышленных (ИЦП) товаров в России в сентябре 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% после повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле. Таким образом рост цен производителей потребительских товаров в сентябре ускорился до 10,1% в годовом выражении с 5,5% в августе, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов не ждет в пятницу заметного улучшения настроений на рынке акций РФ в отсутствие значимых оснований для оживления спроса на ключевые "фишки". Индекс МосБиржи продолжит инерционно сползать к минимумам понедельника - району 2725 пунктов. Целевым диапазоном по индексу в последний день недели выступит зона 2720-2770 пунктов, считает он.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, в пятницу китайские акции продемонстрировали рост благодаря запуску своп-программы Центрального банка КНР, нацеленной на стимулирование фондового рынка. Однако в других странах Азии наблюдалась неоднозначная динамика. Экономические данные Китая подтвердили замедление роста экономики, что добавило неопределенности в прогнозы. Китайские власти продолжают подчеркивать необходимость поддержки экономики, но детали остаются размытыми. Несмотря на позитивные данные по промышленности и розничным продажам за сентябрь, цель роста ВВП КНР на 5% остается труднодостижимой.

Рынок акций РФ остается в боковике в ожидании решения ЦБ РФ, инвесторы готовятся к возможному ужесточению денежно-кредитной политики и закладывают в цены возможность роста ставки на 1-2 п.п., что оказывает давление на активы. В пятницу последний день торгуются расписки Globaltrans перед делистингом, состоятся заседания советов директоров ПАО "Инарктика" и "Северстали", где будут рассматриваться вопросы о выплате дивидендов, напомнил Кабаков.

Зарубежные фондовые площадки

В США в четверг обновил максимум индекс Dow Jones (+0,4%), незначительно изменились S&P 500 (-0,02%) и Nasdaq (+0,04%).

Поддержку американскому рынку акций оказали статданные, подтвердившие, что американская экономика остается сильной, отмечает Market Watch.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение - на 0,3%, по данным Trading Economics.

Между тем, отчет министерства труда США показал более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе снизилось на 19 тыс. - до 241 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 260 тыс., а не 258 тыс., как ожидалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 259 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Объем промышленного производства в США в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в четверг Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Снижение объема промпроизводства в Штатах в сентябре связано с последствиями забастовки сотрудников Boeing, а также двух ураганов, обрушившихся на страну.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,3%).

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 3% в августе, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Инфляция замедлилась впервые с марта и стала минимальной с апреля.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, что также является минимумом с апреля, после увеличения на 2,8% в августе. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление до 2,3%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 30 месяцев подряд.

Инвесторы также оценивают статданные из Китая, в целом оказавшиеся лучше прогнозов.

Как стало известно в пятницу, темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,5%.

Тем временем промышленное производство в Китае в сентябре увеличилось на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в августе, обновили максимум с мая и оказались лучше среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, который составлял 4,6%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,2% в годовом выражении, что также является лучшим показателем с мая, после подъема на 2,1% в августе. Рост был отмечен по итогам 20-го месяца подряд и оказался лучше прогноза в 2,5%.

Тем временем, розничные продажи в Великобритании в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,4%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются продолжить коррекцию вверх после первого за пять сессий подъема накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $74,76 за баррель (+0,4% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $71,01 за баррель (+0,5% и +0,4% в четверг).

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.