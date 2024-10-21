В РФ подготовили проект международного соглашения о трансграничном банкротстве в СНГ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало проект международного соглашения со странами СНГ о трансграничном банкротстве, предусматривающего возможность ведения процедур банкротства в отношении одного лица сразу в нескольких государствах. Документ будет распространяться на граждан и компании, центр основных интересов которых находится в одной из стран-участниц соглашения.

Закон о банкротстве прямо не регулирует вопросы трансграничной несостоятельности, он предусматривает, что решения судов иностранных государств по делам о банкротстве признаются в России в соответствии с международными договорами. Однако их Россия не заключала. "Разработанный проект станет первым соглашением, которое будет регулировать вопросы банкротства, осложненного иностранным элементом", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Предполагается, что соглашение будет распространяться на случаи банкротства граждан и организаций, центр основных интересов которых находится на территории одной из стран-участниц, независимо от гражданства или места регистрации должника. Исключение сделано для кредитных, страховых и иных финансовых организаций, органов власти и организаций оборонно-промышленного комплекса. На них описываемые правила распространяться не будут.

Согласно проекту, по общему правилу центром основных интересов будет считаться место жительства физлица, место регистрации юрлица и индивидуального предпринимателя (ИП). Но если большинство активов должника в другом государстве, суд "в исключительном случае" может счесть, что центр интересов там, а не по месту регистрации.

При разрешении такого вопроса суд учитывает: место нахождения основного имущества должника, его кредиторов, средств производства и осуществления предпринимательской деятельности, место извлечения большей части прибыли или получения основных доходов, характер основных обязательств должника, в частности, место их возникновения и исполнения, а также место нахождения контролирующих лиц и "иные обстоятельства, указывающие на наличие существенной связи деятельности должника с территорией государства".

Проект соглашения допускает открытие основной и неосновной (вторичной) процедуры банкротства в разных государствах. Основная будет на той территории, где находится центр основных интересов должника. Вторичная может быть запущена в тех странах, где есть постоянное представительство должника или его имущество, но она распространяется исключительно на активы, находящиеся в этой стране или тесно связанные с ней.

В процедуре и к ее последствиям должно применяться право той страны, где идет процедура банкротства, указано в проекте. Однако в отношении недвижимости, воздушных и водных судов, подлежащих регистрации, действует право той стороны, где такие активы зарегистрированы.

Введение процедуры банкротства в одной из стран-участниц соглашения, указано в проекте, не должно отражаться на вещных и обеспечительных правах кредиторов и третьих лиц в отношении имущества, принадлежащего должнику.

Кредиторы смогут участвовать во всех процедурах банкротства: как основной, так и нескольких неосновных. Суды, ведущие банкротство одного должника в разных государствах, вправе взаимодействовать друг с другом "в порядке международной правовой помощи".

Предполагается, что соглашение будет распространяться и на правоотношения, возникшие до его вступления в силу.

В феврале 2024 года Верховный суд (ВС) РФ допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией – здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д. ВС РФ указал, что процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной – распространяться на имущество в России.