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РФ за 9 месяцев увеличила производство растительного масла на 7%, подсолнечного - на 13%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производство нерафинированных растительных масел в РФ за девять месяцев этого года составило более 6,9 млн тонн, что на 7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Минсельхоз.

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В том числе выработка подсолнечного масла увеличилась на 13%, до 5,4 млн тонн.

"Высокие производственные показатели обеспечивают стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке, рост цен на подсолнечное масло ниже темпов инфляции", - отмечает Минсельхоз.

Как отмечает ведомство, в настоящее время в РФ продолжается уборка масличных культур. В Минсельхозе "рассчитывают на достойный урожай по итогам года, который в полной мере обеспечит потребности внутреннего рынка и экспортный потенциал", подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, сбор масличных культур в этом году может составить 28 млн тонн. По данным Росстата, в 2023 год их было собрано 29,86 млн тонн.

Минсельхоз
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