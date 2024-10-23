Dow Jones и S&P 500 завершили торги в небольшом минусе, Nasdaq вырос

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги во вторник небольшим снижением, Nasdaq Composite вырос.

Уверенность Уолл-стрит в быстром смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) все больше ослабляется, поскольку экономика США демонстрирует устойчивость, и тон представителей американского ЦБ в отношении будущих темпов снижения ставки является довольно осторожным.

Этот фактор оказывает давление на рынок, которое усугубляют предстоящие президентские выборы в США. Трейдеры полагают, что победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах 5 ноября может ограничить смягчение денежно-кредитной политики. Трамп обещает снизить налоги и повысить импортные пошлины, что, вероятно, приведет к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечают эксперты.

По оценкам аналитиков Barclays, сценарий, при котором администрация Трампа введет 10%-ю пошлину на весь импорт в США и 60%-ю пошлину на ввоз китайских товаров, приведет к снижению прибыли компаний из S&P 500 на 3,2% в 2025 году.

"Хотя прямое влияние потенциальных новых пошлин на корпоративные прибыли будет сдержанным, вторичные эффекты, связанные с ростом затрат, нанесут им ущерб", - отмечает аналитик Barclays Вену Кришна, мнение которого приводит Market Watch.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП США на текущий год до 2,8% с 2,6%, на 2025 год - до 2,2% с 1,9%. В опубликованном во вторник докладе МВФ отмечается, что "глобальная битва с инфляцией в целом выиграна".

В числе лидеров снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов во вторник оказались бумаги Verizon Communications Inc. (-5%), Intel Corp. (-1,9%), Home Depot Inc. (-1,1%). В то же время уверенно подорожали акции Microsoft Corp. (+3,2%).

Стоимость акций GE Aerospace упала на 9,1%. Компания, выделенная из General Electric Co., увеличила чистую прибыль в третьем квартале почти в 8 раз, при этом скорректированный результат и выручка превзошли прогнозы рынка. Однако выручка основного подразделения GE Aerospace, занимающегося производством двигателей, не оправдала ожиданий.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. подешевели на 2,2% в связи с более слабой, чем ожидалось, квартальной выручкой производителя потребительских товаров.

Акции General Motors Co. выросли в цене на 9,8%. Чистая прибыль автопроизводителя в третьем квартале немного снизилась, однако его выручка превзошла ожидания рынка. Кроме того, компания улучшила годовые прогнозы.

Стоимость бумаг Lockheed Martin опустилась на 6,1%. Выручка военно-промышленной компании в минувшем квартале выросла, но не оправдала прогнозов.

Тем временем другая компания сферы ВПК - RTX Corp. - зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале против убытка годом ранее. Скорректированная прибыль, а также выручка RTX превзошли прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник снизился на 6,71 пункта (0,02%) и составил 42924,89 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 2,78 пункта (0,05%) - до 5851,2 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 33,12 пункта (0,18%) и составил 18573,13 пункта.