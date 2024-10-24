ММК в III квартале сократил EBITDA на 27% до 37 млрд рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - EBITDA группы ММК (флагманский актив – "Магнитогорский металлургический комбинат") в III квартале составила 36,9 млрд рублей, что на 26,8% ниже данных за второй квартал этого года, говорится в сообщении компании.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 38 млрд рублей (-25%).

Выручка компании сократилась на 17,7% ко второму кварталу, составив 185 млрд рублей. Консенсус – 179,9 млрд рублей (-20%).

Свободный денежный поток за III квартал понизился до 2,05 млрд рублей (c 19,9 млрд рублей во II квартале). Средний прогноз показателя аналитиками, опрошенными "Интерфаксом", составлял 6,5 млрд рублей.

Общий долг группы по итогам III квартала составил 45,7 млрд рублей по сравнению с 42,7 млрд рублей кварталом ранее.

Основные финпоказатели ММК по МСФО за III квартал и 9 месяцев (млн руб.):

III квартал II квартал Изменение Январь-сентябрь 2024 Январь-сентябрь 2023 Изменение Выручка 185 000 224 880 -17,7 % 602 829 557 369 8,2 % EBITDA 36 998 50 559 -26,8 % 129 704 141 986 -8,7 % Рентабельность EBITDA 20,0 % 22,5 % - 2,5 п.п. 21,5 % 25,5 % - 4,0 п.п. Чистая прибыль 17 496 26 563 -34,1 % 67 805 85 227 -20,4 % Свободный денежный поток 2 046 19 919 -89,7 % 29 914 23 666 26,4 % Чистый долг (94 510) (83 809) - -94 510 -78 263 - Net debt/EBITDA - 0,52x -0,42х - - 0,52x - 0,43x - Чистый оборотный капитал 121 235 115 829 4,7 % 121 235 118 107 2,6 %

Capex в III квартале составил 22,96 млрд рублей, сократившись на 6,2% относительно предыдущего квартала, что обусловлено графиком реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии развития группы. За девять месяцев капзатраты выросли на 6,8% до 69,2 млрд рублей.

Проведение капитальных ремонтов в доменном переделе, а также планируемый капитальный ремонт конвертера окажут значительное влияние на производственные возможности ММК в IV квартале, говорится в сообщении компании.