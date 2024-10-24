Биржевой оператор Nasdaq в III квартале увеличил чистую прибыль на 4%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Биржевой оператор Nasdaq Inc. в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $306 млн, или 53 цента в расчете на акцию, против $294 млн, или 60 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до 74 центов с 71 цента на акцию.

Выручка взлетела на 31% - до $1,902 млрд против $1,451 млрд в прошлом году.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный показатель на уровне 69 центов на акцию при выручке в $1,17 млрд.

Компания за минувший квартал вернула акционерам $138 млн за счет выплаты дивидендов и $88 млн путем выкупа акций.

С начала 2024 года капитализация Nasdaq более чем на 27% (до $42,5 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 22%.