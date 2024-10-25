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Денежная база в России выросла с 11 по 18 октября на 42,6 млрд рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 18 октября составил 18 468,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 11 октября денежная база в России равнялась 18 425,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,24%, или на 42,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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