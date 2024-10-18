Денежная база в России выросла с 4 по 11 октября на 77,8 млрд рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 11 октября составил 18 425,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 4 октября денежная база в России равнялась 18 348,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 77,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.