Кубань снизила прогноз производства сахара в регионе в этом сезоне до 1,1 млн т

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краснодарский край, один из крупнейших производителей сахара РФ, в текущем сезоне планирует произвести не менее 1,1 млн тонн этой продукции (с учетом сырья из других регионов), сообщила пресс-служба администрации региона.

На старте сезона переработки сахарной свеклы власти прогнозировали производство сахара в объеме 1,5 млн тонн.

При этом в сообщении отмечается, что в текущем году сахаристость сахарной свеклы выше, чем в прошлом и составляет около 17%.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграмм-канале сообщил, что в регионе уже произведен 1 млн тонн сахара. "Миллион тонн сахара в этом году произвели на наших заводах. В крае 14 заводов, на переработку к ним поступило почти 8 млн тонн сахарной свеклы. Ежегодно мы являемся одним из основных поставщиков сахара в стране", - написал Кондратьев.

Как сообщалось, в текущем году в Краснодарском крае и других регионах юга России в летний период наблюдалась сильная засуха, аномально высокие температуры воздуха, суховеи, это привело к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур. Власти Краснодарского края отмечали, что погодные условия негативно сказываются на корнеплодах сахарной свеклы, и их вес почти на 20% меньше, чем в прошлом году.

В 2023 году в крае было собрано более 10 млн тонн сахарной свеклы, выработано свыше 1,2 млн тонн сахара.

Краснодарский край является крупнейшим регионом-производителем свекловичного сахара в РФ, его доля в общероссийском производстве составляет около 25%. Традиционно уборка агрокультуры стартует в начале августа и длится до конца ноября. Регион полностью закрывает собственную потребность в сахарном песке, излишки поставляет в другие субъекты страны.