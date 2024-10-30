Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве в январе-августе снизилась до 80,3%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства РФ – растениеводстве и животноводстве – в январе-августе 2024 года составила 80,3% против 81,4% за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.

Доля убыточных составила 19,7% против 18,6% соответственно.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств уменьшилась до 59,7% с 65% годом ранее, убыточных – соответственно выросла до 40,3% с 35%.

В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств за восемь месяцев составила 77,9% против 79,1% год назад, убыточных – 22,1% против 20,9%.

Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве РФ в январе-августе составила 481 млрд рублей, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, убыток вырос на треть до 61,1 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях составил 419,9 млрд рублей, что на 26% больше, чем год назад..

Прибыль рыболовства и рыбоводства за восемь месяцев сократилась на 30,8% до 69,4 млрд рублей, убыток снизился на 48,7% до 26 млрд рублей.

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в январе-августе составила 557,5 млрд рублей, что на 15,4% больше, чем годом ранее, убыток снизился на 12,8% до 90,5 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 467 млрд рублей (на 23,1% больше).

По данным Росстата, прибыль производителей пищевых продуктов за восемь месяцев сократилась на 12,3% до 532,8 млрд рублей, убыток снизился на 2,5% до 35,9 млрд рублей. Сальдированный результат сократился на 12,9% до 496,9 млрд рублей. Производители напитков снизили прибыль на 0,5% до 128,9 млрд рублей, убыток – на 23,3% до 5 млрд рублей. Сальдированный результат увеличился на 0,9% до 123,9 млрд рублей.