Денежная база в РФ снизилась с 18 по 25 октября на 111,1 млрд рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 25 октября 18 357,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 18 октября денежная база в России равнялась 18 468,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,61%, или на 111,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.