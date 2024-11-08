Денежная база в России снизилась с 25 октября по 1 ноября на 64,5 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 1 ноября составил 18 292,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 25 октября денежная база в России равнялась 18 357,4 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,36%, или на 64,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.