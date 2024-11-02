"Группа Астра" усилила облачное направление новой компанией

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) создало новую дочернюю компанию – АО "Защищенное облако", следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована 1 ноября, ее уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. Гендиректором "Защищенного облака" стал руководитель другой облачной "дочки" "Группы Астра" – ООО "Астра облако" – Константин Анисимов.

Детальную информацию и планы в отношении "Защищенного облака" "Группа Астра" пока не раскрывает.

"Новая дочерняя компания "Группы Астра" не вносит радикальных изменений в нашу стратегию, - сказали "Интерфаксу" в компании. - АО "Защищенное облако" было создано и зарегистрировано в соответствии с общей стратегией группы и отвечает запросам, возникшим в процессе развития бизнеса, направленного на реализацию облачных сервисов и технологий. Все инициативы, связанные с данной компанией, находятся под эгидой "Группы Астра" и направлены на дальнейшее укрепление позиций в области облачных решений".

Стратегия "Группы Астра" предусматривает, в частности, расширение продуктовой экосистемы. Целевой показатель – более 50% выручки компании должно приходиться на продукты экосистемы ОС. При этом одним из направлений для развития экосистемы назывались облачные сервисы и решения.

Весной текущего года Анисимов продал "Группе Астра" 80% в ООО "ВДЦ Караван", которому принадлежала компания "Русоникс", позднее переименованная в "Астра облако". На тот момент "ВДЦ Караван" предоставлял услуги облачной ИТ-инфраструктуры, а "Русоникс" – услуги облачной инфраструктуры для e-commerce и медиапроектов (компания начинала свою деятельность в качестве хостинг-провайдера).

Помимо этого, в рамках развития облачного направления в текущем году "Группа Астра" при участии "ICL Техно" создала программно-аппаратный комплекс для построения частного облака.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2024 года выручка компании выросла до 4,9 млрд рублей, что на 58% больше показателя за аналогичный период прошлого года (3,1 млрд рублей). При этом объем отгрузок составил 5,53 млрд рублей (рост на 64%).

EBITDA сохранилась на уровне 2023 года – 1,049 млрд рублей (1,031 млрд рублей годом ранее). Чистая прибыль "Группы Астра" выросла до 1,4 млрд рублей с 1,16 млрд рублей в I половине прошлого года.

Объем отгрузок "Группа Астра" по итогам первых девяти месяцев 2024 года составил 10,1 млрд рублей, что на 98% больше аналогичного показателя 2023 года.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет 22 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль – 3,6 млрд рублей. При этом объем отгрузок в 2023 году вырос до 11,2 млрд рублей, что на 75% больше показателя 2022 года.