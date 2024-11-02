"Рексофт" зарегистрировал ООО "Рексофт Венчурс" для развития инновационных проектов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Группа Рексофт" создало дочернюю компанию ООО "Рексофт Венчурс".

По данным ЕГРЮЛ, новая компания зарегистрирована 1 ноября, ее уставный капитал – 10 тыс. рублей. Генеральным директором "Рексофт Венчурс" стал Виталий Баланда – директор направления инвестиций и продуктов "Рексофта"; он будет совмещать обе должности.

В пресс-службе "Рексофта" сообщили "Интерфаксу", что ООО "Рексофт Венчурс" создано для инвестиций и развития инновационных проектов группы "Рексофт". "Готовы будем поделиться планами по его развитию позже", - отметили в компании.

"Рексофт" (Reksoft) – один из ведущих российских разработчиков цифровых решений для таких сфер как банки и финансы, госсектор, ритейл, транспорт, логистика, IT, телеком, медиа, гостиничный бизнес.

Основным акционером группы остается ее основатель и гендиректор Александр Егоров, контролирующий вместе с менеджментом более 50% бизнеса группы. Зарегистрированная в Омане компания Desert Spark SPC предпринимателя Александра Виноградова владеет 25% "Рексофта", еще 15% – у "Интеррос Капитала", 9,22% – у Михаила Косилова.