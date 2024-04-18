Владельцем 25% "Рексофт" стала зарегистрированная в Омане компания Desert Spark

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Новым акционером технологической группы "Рексофт" стала зарегистрированная в Омане компания Desert Spark SPC предпринимателя Александра Виноградова, которой теперь принадлежит 25%, сообщила "Рексофт".

Основным акционером группы остается ее основатель и гендиректор Александр Егоров, контролирующий вместе с менеджментом более 50% бизнеса группы. С появлением нового инвестора изменились доли компании "Интеррос Капитал" и Михаила Косилова, составившие 15% и 9,22% соответственно.

Изменения в акционерной структуре Егоров связал с планами дальнейшего усиления присутствия компании на российском и международных рынках.

"Прерогатива управления компанией остается за Александром Егоровым, и нас устраивают предложенные изменения в составе акционеров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Интерроса".

Виноградов развивает технологический бизнес в России и странах Ближнего Востока и Африки. Он начал карьеру в финтех-стартапе, позднее основал фирму по консалтингу и управлению инновациями, а сейчас фокусируется на технологических проектах на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке, следует из информации в его профиле в одной из соцсетей.

Компания Desert Spark зарегистрирована в Омане в ноябре прошлого года.

"Рексофт" - один из ведущих независимых российских разработчиков цифровых решений. Основными драйверами роста бизнеса группы в прошлом году стали стратегический и трансформационный консалтинг в ключевых индустриальных секторах, таких как промышленность, финансы, транспорт и логистика, внедрение собственных и вендорских программных решений "под ключ", а также заказная разработка ПО.