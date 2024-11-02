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В Казахстане впервые запущено производство вольфрама

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - в Алма-атинской области Казахстана открыли первый в стране завод по переработке вольфрама, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства республики.

"Проект стоимостью 300 миллионов долларов был реализован с учетом международных экологических и промышленных стандартов. Завод обеспечит до 1000 рабочих мест для местных специалистов и, выйдя на проектную мощность, будет ежегодно перерабатывать 3,3 миллиона тонн руды, производя 65-процентный концентрат вольфрама", - говорится в сообщении.

По данным министерства промышленности и строительства, на момент открытия готовность ключевых объектов составила: шламохранилище - 60%, обогатительная фабрика - 60%, объекты внешнего водоснабжения - 85%, внешнее электроснабжение - 100% (подключено к линии 110 кВ), внутреннее электроснабжение - 90%.

Проектом руководит ТОО "Арал Кеген", входящее в состав международного холдинга Jiaxin International Resources Investment Ltd., к которому присоединились Jiangxi Copper Corporation, China Railway Construction Company, China Civil Engineering Construction Company и Ever Trillion International Singapore PTE LTD.

"Это историческое событие для отечественной горнодобывающей отрасли, которое укрепит позиции страны на мировом рынке редкоземельных металлов. Открытие завода знаменует новый этап в развитии горнодобывающей промышленности Казахстана и подчеркивает стремление страны к эффективному и рациональному использованию природных ресурсов", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, дальнейшие планы включают строительство комплекса глубокой переработки, который позволит довести содержание вольфрама до 88,5% и выпускать высокочистый карбид вольфрама. Ожидаемый объем инвестиций на этот этап составит $150 млн.

Казахстан Алма-атинская область Jiaxin International Resources Investment Ltd Ever Trillion International Singapore PTE LTD China Railway Construction Company
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