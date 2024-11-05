ЦБ будет формировать список системно значимых банков на основе более актуальных данных

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ для формирования списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО) будет использовать более актуальные данные – отчетность банков по состоянию на 1 июля текущего года и за два прошлых года. Об этом говорится в обзоре банковского регулирования за третий квартал.

При этом чем ближе период к пересмотру перечня СЗКО, тем с большим весом он будет учитываться в расчете. Это позволит точнее учитывать последние изменения в бизнесе банков. Сейчас обновление списка СЗКО происходит на основании отчетности почти годовой давности (на 1 января текущего года).

ЦБ на прошлой неделе опубликовал список СЗКО, оставив его без изменений. В частности, в перечне 13 системно значимых банков по-прежнему присутствуют значительно сократившие за последний год балансы Райффайзенбанк и Юникредит банк, а также "Открытие" и Росбанк, которые в скором времени перестанут существовать (будут интегрированы соответственно в ВТБ и Т-банк).

ЦБ сейчас прорабатывает подход к распределению СЗКО по группам в зависимости от их значимости, чтобы на основе этого устанавливать дифференцированные надбавки к достаточности капитала, соответствующие влиянию на финансовую систему и экономику. Кроме того, регулятор планирует перевести расчет критериев на консолидированную основу.

"Рассчитываем, что оценка влияния кредитных организаций и ее группы на системные риски финансового сектора станет более объективной. Текущий подход на соло-отчетности кредитных организаций не учитывает активность банковских групп в смежных сегментах финансового рынка", - говорится в обзоре.

Регулятор также планирует пересмотреть метрики для оценки значимости банка и учитывать не только размер активов, но и масштабы операций банков в отдельных сегментах бизнеса, включая корпоративное, ипотечное и потребительское кредитование, а также позицию банковских групп в иных секторах финансового рынка (страховом, пенсионном, брокерском).

Банк России рассчитывает до конца текущего года опубликовать концепцию для дискуссии с рынком, а проект нормативного акта по новой методике обсудить с рынком в 2025 году.