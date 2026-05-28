ЦБ настаивает на дифференциации надбавки за системную значимость для СЗКО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банк России настаивает на дифференциации надбавки к достаточности капитала за системную значимость для крупнейших банков, планирует равномерное пошаговое повышение начиная с 2029 года, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

ЦБ в 2025 году представил новую методику определения СЗКО, которая будет учитывать количество клиентов, развитие экосистем и значимость на рынке платежных услуг. Регулятор планировал распределять крупнейшие банки по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала - от 0,5% до 2,5% в зависимости от масштаба бизнеса. Однако, по словам Данилова, окончательное решение об уровнях надбавки еще не принято.

Сейчас СЗКО не делятся на группы, для них действует единая надбавка в размере 1%. Определять системно значимые кредитные организации по новой методике ЦБ планировал начать в 2027 году, а ориентировочно с 2028 года - в течение нескольких лет вводить дифференцированные надбавки.

"Мы считаем, что дифференциация нужна, она будет. Для этого необходимо проработать законодательные изменения, которые позволят устанавливать дифференцированные надбавки, планируем сделать это в 2026-2027 годах. Потом подготовить изменения в нормативные акты Банка России для установления таких дифференцированных надбавок. Это запланировано на 2027-2028 годы", - рассказал он.

"Уровень надбавки за системную значимость будем калибровать. Изначально мы думали, что она будет в диапазоне от 1% для менее крупных СЗКО и до 2,5% для самых-самых системно значимых. Но мы еще посмотрим, пока окончательное решение не принято", - добавил он.

Говоря о сроках внедрения дифференцированных надбавок, он напомнил, что банки должны восстановить Базельские надбавки к нормативам достаточности капитала в начале 2028 года. "Видится логичным выстроить равномерную лестницу и следующее увеличение - повышенные надбавки за системную значимость - сделать с 2029 года. Понимаем, что одномоментное резкое введение надбавки могло бы привести к сжатию потенциала кредитования. Мы же хотим, чтобы экономика развивалась, чтобы банки могли кредитовать. Поэтому хотим сделать график с равномерным пошаговым повышением", - сказал Данилов.

Он не исключил, что после внедрения новой методики количество СЗКО может расшириться. "У нас к тому времени теоретически еще кто-то может подрасти из участников рынка. Так, нельзя исключать, что в перспективе в системно значимые могут попасть отдельные банки маркетплейсов с учетом масштаба их клиентской базы и темпов роста", - сказал директор департамента ЦБ.

Он также заявил, что ЦБ до конца этого года определится с количеством групп СЗКО. "Я думаю, там будет жаркая дискуссия", - заявил Данилов.

Сейчас в список СЗКО входит 12 банков: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и банк "ДОМ.РФ". На долю этих банков приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.